



После разрыва с Шакирой: Жерар Пике показал свою новую девушку

Футболист Жерар Пике впервые после разрыва с Шакирой показал свою новую возлюбленную.



Пике опубликовал фотографию с девушкой в своем Instagram. Публикацию он оставил без какой-либо подписи.



Однако, комментаторы были в шоке от поступка Пике, ведь известно, что он изменял Шакире, когда они были вместе.



"Разлучница", - написала одна из пользовательниц.



"Ты променял Феррари на Твинго", - отметил другой комментатор.



"Посмотрим, сколько прослужат новые "часы", - написал еще один пользователь, сделав отсылку на песню Шакиры, в которой поется: "Ты променял Rolex на Casio".



