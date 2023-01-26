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После разрыва с Шакирой: Жерар Пике показал свою новую девушку
26.01.2023 12:23 Ольга Белозерова

После разрыва с Шакирой: Жерар Пике показал свою новую девушку

Футболист Жерар Пике впервые после разрыва с Шакирой показал свою новую возлюбленную.

Пике опубликовал фотографию с девушкой в своем Instagram. Публикацию он оставил без какой-либо подписи. 

Однако, комментаторы были в шоке от поступка Пике, ведь известно, что он изменял Шакире, когда они были вместе.

"Разлучница", - написала одна из пользовательниц.

"Ты променял Феррари на Твинго", - отметил другой комментатор.

"Посмотрим, сколько прослужат новые "часы", - написал еще один пользователь, сделав отсылку на песню Шакиры, в которой поется: "Ты променял Rolex на Casio". 

 

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