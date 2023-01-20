Пике и Casio ответили на троллинг в песне Шакиры
Жерар Пике не остался в долгу после того, как его бывшая возлюбленная, певица Шакира, выпустила посвященную ему песню, в которой она потроллила футболиста.
В одной из строк песни были такие слова: “Ты променял Rolex на Casio”, – таким образом Шакира сравнила себя и нынешнюю пассию Жерара в свою пользу.
Пике, в свою очередь пришел на эфир испанской медиалиги Kings League, одним из основателей которой он является, в часах Casio и заявил: “Мы достигли соглашения с Casio о спонсорстве Kings League. Casio – отличные часы, они служат всю жизнь”. Также футболист подарил по одному экземпляру часов данной марки президенту каждого клуба лиги.
JSJSAJAJAJSJAJA pic.twitter.com/9Y2E9kLC2M— Ricard (@PrincipePiquee) January 13, 2023
Casio решили не отставать от бывшего нападающего “Барселоны и опубликовали пост в соцсетях:
“Шакира, мы может быть и не Ролекс, но наши клиенты верны нам. И в защиту наших часов, батарейки наших часов держатся дольше чем отношения Шакиры и Пике”, – говорится в сообщении бренда.
CASIO размазали Шакиру 😂🤣😂🤣😂— J a l y n (@Im_Jalyn_) January 18, 2023
Шакира, мы может быть и не Ролекс, но наши клиенты верны нам.
И в защиту наших часов, батарейки наших часов держатся дольше чем отношения Шакиры и Пике. pic.twitter.com/YWy1GnJQn2