



Пике и Casio ответили на троллинг в песне Шакиры

Жерар Пике не остался в долгу после того, как его бывшая возлюбленная, певица Шакира, выпустила посвященную ему песню, в которой она потроллила футболиста.



В одной из строк песни были такие слова: “Ты променял Rolex на Casio”, – таким образом Шакира сравнила себя и нынешнюю пассию Жерара в свою пользу.



Пике, в свою очередь пришел на эфир испанской медиалиги Kings League, одним из основателей которой он является, в часах Casio и заявил: “Мы достигли соглашения с Casio о спонсорстве Kings League. Casio – отличные часы, они служат всю жизнь”. Также футболист подарил по одному экземпляру часов данной марки президенту каждого клуба лиги.

CASIO размазали Шакиру 😂🤣😂🤣😂



Шакира, мы может быть и не Ролекс, но наши клиенты верны нам.



И в защиту наших часов, батарейки наших часов держатся дольше чем отношения Шакиры и Пике. pic.twitter.com/YWy1GnJQn2 — J a l y n (@Im_Jalyn_) January 18, 2023

Casio решили не отставать от бывшего нападающего “Барселоны и опубликовали пост в соцсетях:“Шакира, мы может быть и не Ролекс, но наши клиенты верны нам. И в защиту наших часов, батарейки наших часов держатся дольше чем отношения Шакиры и Пике”, – говорится в сообщении бренда.