



Погода в Израиле: открытие пляжного сезона и похолодание

Сегодня день официального открытия пляжного сезона, но погода будет пасмурной. По всей стране столбики похолодает, на севере возможны небольшие дожди, а в южных районах - туман.



Ветер усилится и море будет опасным для купания.



Прогноз температуры: Иерусалим 9-20, Тель-Авив 14-20, Хайфа 13-18, Цфат 9-17, Кацрин 9-22, Тверия 12-26, Нацерет 10-21, Афула 7-23, Бейт-Шеан. 11-26, Лод 12-23, Ашдод 12-21, Эйн-Геди 18-27, Беэр-Шева 13-23, Мицпе-Рамон 11-18, Эйлат 16-29.