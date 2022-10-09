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Погода в Израиле на 9 октября: переменная облачность и слабый ветер
09.10.2022 06:40 Александр Юзовский

Погода в Израиле на 9 октября: переменная облачность и слабый ветер

Синоптики прогнозируют, что 9 октября на большей части территории Израиля температура воздуха останется без изменений. Ожидается переменная облачность и слабый ветер до 4.2 м/с. Солнечная активность средняя.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: малооблачно, +23°С днем, +15°С ночью;

Тверия: малооблачно, +30°С днем, +21°С ночью;

Тель-Авив: малооблачно, +28°С днем, +20°С ночью;

Хайфа: малооблачно, +24°С днем, +18°С ночью;

Беэр Шева: малооблачно, +28°С днем, +17°С ночью;

Эйлат: солнечно, +31°С днем, +21°С ночью;

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