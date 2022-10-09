



Погода в Израиле на 9 октября: переменная облачность и слабый ветер

Синоптики прогнозируют, что 9 октября на большей части территории Израиля температура воздуха останется без изменений. Ожидается переменная облачность и слабый ветер до 4.2 м/с. Солнечная активность средняя.



Температура воздуха по городам Израиля:



Иерусалим: малооблачно, +23°С днем, +15°С ночью;



Тверия: малооблачно, +30°С днем, +21°С ночью;



Тель-Авив: малооблачно, +28°С днем, +20°С ночью;



Хайфа: малооблачно, +24°С днем, +18°С ночью;



Беэр Шева: малооблачно, +28°С днем, +17°С ночью;



Эйлат: солнечно, +31°С днем, +21°С ночью;