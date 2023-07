Перед Бритни Спирс возникла дилемма

Перед американской певицей Бритни Спирс возникла дилемма, стоит ли лично записать аудиоверсию своих мемуаров The Woman In Me ("Женщина во мне"), презентация которых состоится 24 октября.



Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники.



Уточняется, что команда Бритни в настоящее время собирает список кандидатов на случай, если певица передумает записывать аудиоверсию книги сама. По словам источников, знаменитость обсуждает этот вопрос со своим менеджером в Мексике.



Что примечательно, на еще не выпущенную книгу уже есть огромный спрос. Она входит в число бестселлеров на Amazon.



Как сообщалось ранее в анонсе, мемуары певицы "раскроют ее невероятное путешествие и силу, а также осветят неизменную силу музыки и любви и важность того, что женщина рассказывает свою историю на своих собственных условиях".