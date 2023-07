“Женщина во мне”: Бритни Спирс выпустит мемуары

Американская певица Бритни Спирс выпустит мемуары The Woman In Me (“Женщина во мне”). Об этом она 11 июля сообщила в Instagram.

Книга выйдет 24 октября в издательстве Gallery Books.



Обещают, что мемуары певицы “впервые раскроют ее невероятное путешествие и силу, а также осветят неизменную силу музыки и любви и важность того, что женщина рассказывает свою историю на своих собственных условиях”.



“Женщина во мне” – это “смелая и удивительно трогательная история о свободе, славе, материнстве, выживании, вере и надежде”, – заявило издательство.



“Убедительные свидетельства Бритни в суде поразили мир, изменили законы и продемонстрировали ее вдохновенную силу и храбрость. Я не сомневаюсь, что ее мемуары будут иметь влияние и станут издательским событием года. Мы очень гордимся тем, что помогли ей наконец-то поделиться своей историей”, – заявила Дженнифер Бергстром, вице-президент Gallery Books.