



Организатор "голой вечеринки" Ивлеева не признала вину

Российская блогерша Настя Ивлеева, организовавшая нашумевшую "голую вечеринку", из-за которой под прицелом органов оказались многие знаменитости, отказалась признавать свою вину.



Об этом говорится в решении Лефортовского суда.



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По словам Ивлеевой, она не знала, что гости находились "в оскорбляющем человеческое достоинство виде".



По словам ее адвоката, не блогерша должна нести ответственность за этот скандал, а компания, с которой та заключила договор об организации.