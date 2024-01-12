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Организатор "голой вечеринки" Ивлеева не признала вину
12.01.2024 04:35 Алина Груднева

Организатор "голой вечеринки" Ивлеева не признала вину

Российская блогерша Настя Ивлеева, организовавшая нашумевшую "голую вечеринку", из-за которой под прицелом органов оказались многие знаменитости, отказалась признавать свою вину.

Об этом говорится в решении Лефортовского суда.

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По словам Ивлеевой, она не знала, что гости находились "в оскорбляющем человеческое достоинство виде".

По словам ее адвоката, не блогерша должна нести ответственность за этот скандал, а компания, с которой та заключила договор об организации.

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