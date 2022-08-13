



Обвиняемый в терроризме палестинец оправдан военным судом

В четверг военный суд оправдал палестинца, обвиняемого в терроризме за попытку убить евреев в 2020 году.



Моатаз Бари был арестован полицией в городе Рош-ха-Аин с пистолетом после того, как он якобы пытался найти потенциальных жертв для убийства.



Согласно обвинительному заключению, Бари работал в городе, расположенном недалеко от границы с линией размежевания, и купил пистолет, заплатив 14 000 шекелей.После гибели своей девушки в автокатастрофе он решил свести счеты с жизнью, устроив стрельбу в городе в надежде, что его убьют при задержании.



Первые встретившиеся ему "мишени" были женщина с маленькой дочерью, но Бари решил не причинять им вреда. Затем он увидел мужчину, сидящего в машине, но когда подошел ближе, увидел, что на заднем сиденье находится ребенок. И снова решил не нападать на них.



После нескольких неудачных попыток выбрать цель, Бари был арестован местными полицейскими. Его дело было рассмотрено в военном суде, где ему были предъявлены обвинения в намерении совершить убийство, незаконном приобретении огнестрельного оружия и незаконном въезде в Израиль.



Во время допроса в Агентстве безопасности ШАБАК Бери объяснил свое эмоциональное состояние и активно сотрудничал со следствием.В конце концов он был осужден за нелегальный въезд в Израиль и незаконную торговлю оружием.



В своем постановлении военный судья поблагодарил агента Шин Бет, который, по его словам, "предоставил подсудимому возможность изменить свою жизнь в течение семи часов допроса".



"Я верю, что это знак всем другим палестинцам в этом районе, которые по какой-то причине решили причинить вред невинным людям, что есть способ повернуть назад и избежать осуждения за самые серьезные преступления. Это правильно не только в соответствии с законом, но и в соответствии с мусульманской верой ", — сказал судья, зачитывая приговор.

