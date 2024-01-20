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Новые зубы Канье Уэста стоят дороже бриллиантов, а выглядят устрашающе
20.01.2024 07:30 Алина Груднева

Новые зубы Канье Уэста стоят дороже бриллиантов, а выглядят устрашающе

Одиозный рэпер Канье Уэст удалил свои зубы, заменив их особенным материалом, который стоит дороже, чем бриллианты.

По данным британского таблоида Daily Mail, жутковатая улыбка обошлась артисту в 850 тысяч долларов.

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Уэст пояснил, что хотел быть похожим на одного из злодеев франшизы про Джеймса Бонда. Канье лично разработал дизайн протезов, а установкой занимался доктор Томас Коннелли в Беверли-Хиллз.

Канье Уэст / © instagram.com/kanyewest
"Нам было приятно работать на каждом этапе процесса. Его видение создания уникального искусства выходит за рамки стоматологического прогресса. Объединение его видения со стоматологической наукой создало новый эпический образ",  – пояснил Коннели.

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