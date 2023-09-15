



Норвежская принцесса выйдет замуж за шамана

Норвежская принцесса Марта Луиза, отказавшаяся от королевских обязанностей в прошлом году, выходит замуж за духовного наставника и шамана из США Дурека Веррета.



Парочка обручилась еще в 2019 году и теперь объявила о дате свадьбы.



"Мы с Дуреком Верреттом рады сообщить, что наша свадьба состоится в историческом отеле Hotell Union в Гейрангере 31 августа 2024 года", — сообщила 51-летняя принцесса.



Почти год назад, когда Луиза отказалась от королевской роли, во дворце с пониманием отнеслись к ее решению. Тогда ее семья сообщила, что ее освобождают от обязанностей для того, чтобы она смогла свободно заниматься тем, чем ей нравится.

