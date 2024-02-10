



Не отсидит и половины срока: адвокаты Ефремова давят на семью его жертвы

Российский актер Михаил Ефремов, убивший человека в результате пьяного ДТП, хочет выйти по условно-досрочному на четыре года раньше положенного срока.



По данным SHOT, адвокаты пытаются уговорить семью Сергея Захарова, чтобы те согласились на такое смягчение наказания для убийцы их близкого человека.



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Ефремов отсидел за пьяное ДТП 3,5 года из положенных 7,5. Актер работает в тюремном швейном цеху, а год назад уже пытался добиться УДО, но его прошение было отклонено. По данным Mash, сейчас его адвокаты готовятся к запуску процедуры уже в марте.



"Поймите, это тяжелая ответственность - сказать человеку, который виновен в смерти мужа и отца, что они не против завершения наказания или наоборот, чтобы наказание было понесено в полной мере. Захаровы пока думают", - сообщил его адвокат Александр Добровинский.



Кроме того, сторона защиты попытается подключить к процедуре российский культурный бомонд. Недавно бывший коллега Ефремова, путинист Иван Охлобыстин объявил, будто актер уже раскаялся и совершенно изменился за годы тюрьмы. "Миша очень многое переосмыслил. Я надеюсь, что его ждут в театре, поскольку он профессионал высокого уровня", - сказал он.