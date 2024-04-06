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Маркл посетила больницу из-за болезни принцессы Уэльской
06.04.2024 13:20 Алина Груднева

Маркл посетила больницу из-за болезни принцессы Уэльской

Герцогиня Сассекская на фоне сообщения о жены его мужа, принцессы Уэльской, опубликовала фотографии с визитом к детям в больнице в Лос-Анджелесе.

В больницу Меган Маркл сходила 21 марта.

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Столько времени она тянула с публикацией кадров, судя по всему,  чтобы выразить солидарность с Кэтрин.

Как сообщалось ранее, Маркл и ее муж принц Гарри узнали о диагнозе Кейт Миддлтон из СМИ вместе со всем остальным миром. Как известно, парочка отделилась от королевской семьи, переехав в США из Британии.

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