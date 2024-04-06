



Маркл посетила больницу из-за болезни принцессы Уэльской

Герцогиня Сассекская на фоне сообщения о жены его мужа, принцессы Уэльской, опубликовала фотографии с визитом к детям в больнице в Лос-Анджелесе.



В больницу Меган Маркл сходила 21 марта.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Столько времени она тянула с публикацией кадров, судя по всему, чтобы выразить солидарность с Кэтрин.



Как сообщалось ранее, Маркл и ее муж принц Гарри узнали о диагнозе Кейт Миддлтон из СМИ вместе со всем остальным миром. Как известно, парочка отделилась от королевской семьи, переехав в США из Британии.