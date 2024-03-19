



Леонтьев решил завершить концертную деятельность

Популярный российский артист Валерий Леонтьев решил завершить концертную деятельность.



Соответствующую информацию распространили российские СМИ.



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Уточняется, что 75-летний певец решил уйти со сцены, и при этом не планирует проводить прощальный тур.



"Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости. Я сделал в 2019 году, на свое 70-летие, шоу в Кремле, в Питере - в Октябрьском, и ушел без выколачивания денег из публики на прощальных турах. Без соплей и слез", - сказал артист.

