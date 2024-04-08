



Легендарный тенор Паваротти держал удивительные "тайники"

Легендарный итальянский оперные певец Лучано Паваротти держал удивительный "тайник" в Метрополитен-опере.



Об этом знали только близкие звездного тенора.



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У Паваротти была заначка с любимой пастой, которой он подкреплялся между ариями, чтобы набраться энергией во время выступлений.



В Метрополитене отметили, что такие "заначки" с перекусами тенор держал в нескольких нишах за сценой.