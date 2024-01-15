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Как сделать, чтобы лампочка служила дольше
15.01.2024 01:30 MIGnews.com

Как сделать, чтобы лампочка служила дольше

Иногда бывает, а бывает это всегда не вовремя, лампочка уходит в отказ - бац! и нет ее.

Что нужно делать, чтобы этот предмет обихода служил подольше?

Для начала хорошо бы начать использовать лампы меньшей мощности. Сейчас это уже возможно. Обычная LED-лампа может быть и яркой и давать свет разных оттенков.

Лампочка должна быть чистой. Да-да, чаще пыль вытирайте.

Ну, и совсем хорошо будет, если вы начнете использовать стабилизаторы напряжения. Это только сначала они покажутся дорогими, а потом, при очередном скачке напряжения, они спасут вам, например, не лампочку, а холодильник.
 

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