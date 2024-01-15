



Как сделать, чтобы лампочка служила дольше

Иногда бывает, а бывает это всегда не вовремя, лампочка уходит в отказ - бац! и нет ее.



Что нужно делать, чтобы этот предмет обихода служил подольше?



Для начала хорошо бы начать использовать лампы меньшей мощности. Сейчас это уже возможно. Обычная LED-лампа может быть и яркой и давать свет разных оттенков.



Лампочка должна быть чистой. Да-да, чаще пыль вытирайте.



Ну, и совсем хорошо будет, если вы начнете использовать стабилизаторы напряжения. Это только сначала они покажутся дорогими, а потом, при очередном скачке напряжения, они спасут вам, например, не лампочку, а холодильник.

