Новости » Life Style
Кайли Дженнер сделала "неожиданное" признание о своей объемной груди
27.07.2023 13:29 Алина Груднева

Кайли Дженнер сделала "неожиданное" признание о своей объемной груди

Звезда реалити-шоу о семействе Кардашьян Кайли Дженнер сделала долгожданное признание.

По данным The Daily Mail, она созналась, что грудь у нее действительно не натуральная.

По словам Кайли, она согласилась на пластику, когда ей было 19 лет. При чем, раньше она это всячески отрицала. Теперь же знаменитость сожалеет о том, что увеличила себе грудь.

"Я сделала грудь до рождения Сторми, не думая, что у меня будет ребенок в 20 лет. В тот момент они все еще заживали. До этого у меня была красивая натуральная грудь. Просто великолепная, идеальный размер. Я жалею об этом", - созналась Дженнер.

Она посоветовал всем тем, кто тоже хочет лечь под нож хирурга для получения объемных прелестях подождать рождения ребенка.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы