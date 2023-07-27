



Кайли Дженнер сделала "неожиданное" признание о своей объемной груди

Звезда реалити-шоу о семействе Кардашьян Кайли Дженнер сделала долгожданное признание.



По данным The Daily Mail, она созналась, что грудь у нее действительно не натуральная.



По словам Кайли, она согласилась на пластику, когда ей было 19 лет. При чем, раньше она это всячески отрицала. Теперь же знаменитость сожалеет о том, что увеличила себе грудь.



"Я сделала грудь до рождения Сторми, не думая, что у меня будет ребенок в 20 лет. В тот момент они все еще заживали. До этого у меня была красивая натуральная грудь. Просто великолепная, идеальный размер. Я жалею об этом", - созналась Дженнер.



Она посоветовал всем тем, кто тоже хочет лечь под нож хирурга для получения объемных прелестях подождать рождения ребенка.

