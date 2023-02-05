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Иван Дорн извинился за выступления в РФ и интервью Дудю
05.02.2023 13:04 Алина Груднева

Иван Дорн извинился за выступления в РФ и интервью Дудю

Известный украинский певец Иван Дорн извинился за то, что после 2014 года выступал в России и делать коллаборации с российскими артистами.

Об этом он написал в Instagram.

Также он извинился за интервью российскому журналисту Юрию Дудю, которое дал в 2017 году, где он назвал происходящее на Донбассе "ссорой братских народов".

"Да, я неидеальный украинец. Вы об этом знаете. Недавно пересматривал Дудя, чтобы выяснить, насколько грубо я там звучу. Да, грубо. И это меня тоже научило многому. Поэтому извиняюсь за это", - сказал он.

Дорн также попросил прощения за то, что извиняется только через 5 лет после этого.

"Наверное, должно было пройти столько времени, чтобы все это признать, осмыслить, осознать. Знайте, что я с Украиной, я украинец. Я горжусь тем, что я украинец и всегда гордился", – добавил Дорн.

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