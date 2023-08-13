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Ирак накрыла волна жары: до +51°C
13.08.2023 07:35 Ирина Демьянова

Ирак накрыла волна жары: до +51°C

В Ирак пришла чрезвычайная жара – в ряде провинций температура воздуха превысила 50 градусов по Цельсию.

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на Иракскую метеорологическую и сейсмологическую организацию. 

По данным синоптиков, самое жаркое – до 51 ° C – сейчас в центре и на юге Ирака : в провинциях Багдад, Наджаф, Кадисия, Ди-Кар и Мутанна.

Самая низкая температура фиксируется на севере страны, в провинции Дахук столбик термометра поднялся до +44 ° C .

Как пишет издание, по данным, неправительственной экологической и климатической обсерватории "Зеленый Ирак", в июле 2016 года в южной провинции Басра был зафиксирован температурный рекорд за все времена наблюдений в этой стране - 53,6°C.
 

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