



Ирак накрыла волна жары: до +51°C

В Ирак пришла чрезвычайная жара – в ряде провинций температура воздуха превысила 50 градусов по Цельсию.



Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на Иракскую метеорологическую и сейсмологическую организацию.



По данным синоптиков, самое жаркое – до 51 ° C – сейчас в центре и на юге Ирака : в провинциях Багдад, Наджаф, Кадисия, Ди-Кар и Мутанна.



Самая низкая температура фиксируется на севере страны, в провинции Дахук столбик термометра поднялся до +44 ° C .



Как пишет издание, по данным, неправительственной экологической и климатической обсерватории "Зеленый Ирак", в июле 2016 года в южной провинции Басра был зафиксирован температурный рекорд за все времена наблюдений в этой стране - 53,6°C.

