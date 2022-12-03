



Хитрый ход: Пугачева решила помочь Украине

Примадонна разрешила проводить экскурсии в своем замке в деревне Грязь Российской Федерации. Отмечается, что все желающие во время экскурсии смогут увидеть будуары Пугачевой, комнаты ее мужа Максима Галкина, гардеробные и туалеты.



При этом любая съемка запрещена несмотря на немалую стоимость билета. Посмотреть на унитаз Пугачевой можно за 10 200 рублей.



При этом Алла Пугачева не намерена оставлять деньги себе. В билете указано, что вырученные средства пойдут в благотворительный фонд первой леди Украины Елены Зеленской.



23 ноября Алла Пугачева подала заявку на закрытие своей последней компании в Российской Федерации "АБП", которая специализировалась на шоу-бизнесе.