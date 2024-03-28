



Гуф мертв? Сестре рэпера вновь пришлось оправдываться

В России уже далеко не в первый раз появились слухи, будто известный рэпер Гуф мертв.



Об этом сообщает российское издание "Super.ru".



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Уточняется, что подобные слухи появились впервые в 2011 году. В этот раз в полицию поступило сообщение якобы от мужа его сестры, будто она его застрелила. Прибывшие по указанному адресу правоохранители наткнулись на неизвестную женщину, которая сказала, что там никакой Гуф не живет, а мемы по поводу слухов о его смерти видит в соцсетях уже много лет.



Журналисты связались с сестрой артиста. Ольге пришлось в очередной раз оправдываться.



"Мой бывший муж никаких заявлений в полицию не делал. Я с ним на связи. Но, к сожалению, есть не совсем здоровые психически люди, которые периодически так шутят. Звонят и заявляют, что я убила брата. Мне приходится давать объяснения в полиции каждый раз. Это уже не первый раз, к сожалению", - пожаловалась женщина.