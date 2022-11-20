



Главные признаки безопасного и надежного онлайн казино





Главные признаки безопасного и надежного онлайн казино



Чтобы не попасть в руки мошенников и не потерять деньги, эксперты рекомендуют ответственно подходить к вопросу выбора онлайн казино. Здесь помогут обзоры надежных рейтинговых агентств и собственная голова на плечах. К тому же существуют определенные признаки, по которым можно выявить надежное казино онлайн. Проанализировав их, игрок защищает себя от мошенников и обеспечивает приятное времяпрепровождение за азартными развлечениями.



Основные признаки надежного казино



Что определенно точно указывает на безопасность и надежность виртуального игорного заведения:



1. Наличие оперативной службы поддержки или чат-бота. Игра может сопровождаться самыми разными ситуациями, когда клиент самостоятельно не может их разрешить. Для этого необходима круглосуточная служба поддержки и серьезные компании, заботящиеся о своей репутации, ее обеспечивают. Указанный электронный адрес для обращения или хотя бы онлайн-чат – явные признаки надежности казино.



2. Наличие лицензии. Причем недостаточно указать этот факт, идеально – обеспечить в футере переход на лицензию. И желательно, чтобы лицензия была от украинского органа КРАИЛ



3.Возможность регистрации без перехода на другие сайты. В противном случае работают обычно мошенники. Чтобы зарегистрироваться на безопасном игровом портале, достаточно перейти на его официальный сайт и найти кнопку «Регистрация».



4.Отсутствие посторонних кнопок для перехода на другие сайты. Перенаправления на другие ресурсы – повод задуматься над прозрачностью деятельности выбранного казино онлайн.



5. Игровой зал делится на рубрики: «Слоты», «Рулетка», «Покер», «Блэкджек», «Live» и др. Это говорит о том, что создатели казино беспокоятся о клиентах и их удобстве на сайте.



6. В игровом зале 500+ слотов (кроме казино «Чемпион»). Большой ассортимент игрового софта говорит о том, что в интересах казино – удовлетворить клиентов и предоставить разноплановые азартные развлечения.



7. Способы пополнения депозита и выведения выигрышей. Чем их больше, тем лучше. Во-первых, это удобно для пользователя. Во-вторых, говорит о честности и серьезности организации.



8. Необходимость регистрации даже для игры в демо-режиме.



9. Отсутствие рекламы. Назойливые информационные баннеры с призывами к действиям отвлекают игроков. В таких условиях можно легко не заметить «сигналы» ненадежности выбранного казино.



10. Приложение APK нельзя скачать прямо на официальном сайте казино онлайн. Любая ссылка обязательно должна вести в Маркетплейс Google или Apple.

Кроме перечисленных признаков обязательно необходимо уделить внимание интерфейсу казино, периоду работы, занимаемой строке в популярных рейтингах и др.



Помним, что ответственное отношение к выбору онлайн казино – первое правило безопасного и честного пребывания на порталах азартных развлечений