



Гигантская 3D-модель Барби "ожила" в Дубае: впечатляющее видео

На фоне невероятного успеха фильма "Барби", который вышел в прокат, маркетинговая кампания тоже набирает обороты.



Гигантская 3D-модель куклы появилась возле "Бурдж-Халифа" в Дубае.



Реалистичная модель "вылезает" из коробки и позирует на фоне самого высокого здания в мире. На ней надеты комбинезон, черные туфли и солнцезащитные очки.



Впечатляющее видео моментально стало вирусным. Под роликом, распространенном в соцсети, надпись гласит: "Привет, Барби, ты ищешь Кена?"