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Гигантская 3D-модель Барби "ожила" в Дубае: впечатляющее видео
26.07.2023 14:30 Алина Груднева

Гигантская 3D-модель Барби "ожила" в Дубае: впечатляющее видео

На фоне невероятного успеха фильма "Барби", который вышел в прокат, маркетинговая кампания тоже набирает обороты.

Гигантская 3D-модель куклы появилась возле "Бурдж-Халифа" в Дубае.

Реалистичная модель "вылезает" из коробки и позирует на фоне самого высокого здания в мире. На ней надеты комбинезон, черные туфли и солнцезащитные очки.

Впечатляющее видео моментально стало вирусным. Под роликом, распространенном в соцсети, надпись гласит: "Привет, Барби, ты ищешь Кена?"

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