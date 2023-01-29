



Forbes: Пять самых мощных благотворителей-миллиардеров США

Согласно оценкам Forbes, 25 крупнейших филантропов США пожертвовали 196 миллиардов долларов за свою жизнь до конца 2022 года. По сравнению с предыдущим годом, эта цифра выросла на 27 миллиардов долларов. И это вдвое больше, чем зафиксировано в 2018 году. В то же время состояние 25 известнейших благотворителей в США за последний год уменьшилось на 15% или на 164 миллиардов долларов по сравнению с годом ранее.



Уоррен Баффет

Легендарный американский инвестор еще раз возглавил рейтинг самых щедрых филантропов США. Миллиардер присоединился к присяге дарения, согласно которой он пообещал отдать большинство собственного состояния на благотворительность. За свою жизнь бизнесмен пожертвовал на благотворительность 51,5 миллиарда долларов. За последний год этот показатель вырос на 5,4 миллиарда долларов США. Согласно Forbes Real Time, на данный момент его капитал составляет 107,9 миллиарда долларов.



Билл Гейтс и Мелинда Френч Гейтс

Экс-супруги, несмотря на развод в 2021 году, продолжают активно заниматься благотворительностью и развивать Bill & Melinda Gates Foundation. За годы дарения они успели пожертвовать 38,4 миллиарда долларов. За прошлый год этот показатель вырос на 5 миллиардов долларов. На сегодня капитал основателя Microsoft оценивают в 104,1 миллиарда долларов, тогда как Мелинда Френч Гейтс владеет состоянием в размере 6,6 миллиарда долларов.



Джордж Сорос

Известный американский инвестор, являющийся сторонником концепции открытого общества и демократии, за свою жизнь отдал на благотворительность 18,4 миллиарда долларов. За последние 12 месяцев эта сумма выросла на 300 миллионов долларов. Пока его капитал составляет 6,7 миллиарда долларов. В начале полномасштабного вторжения России в 2022 году Фонд Сороса "Открытое общество" передал Украине 25 миллионов долларов в поддержку гражданского общества. Они также привлекли дополнительные 20 миллионов долларов для этой цели от других доноров.



Маккензи Скотт

Американская писательница и благотворительница, как и Баффет, поддерживает присягу дарения. На момент создания этого материала, ее состояние Forbes оценивает в 30,3 миллиарда долларов США. Она также является одним из самых щедрых и активных филантропов в США. За свою жизнь Маккензи Скотт передала на поддержку всевозможных инициатив 14,43 миллиарда долларов. За год эта сумма увеличилась на 5,82 миллиарда долларов.



Майкл Блумберг

Бывший мэр Нью-Йорка и бизнесмен также годами занимается благотворительностью, пожертвовав на эти цели 14,4 миллиарда долларов США. За год эта сумма выросла на 1,7 миллиарда долларов. В 2022 году он сосредоточил внимание на 5 областях. Речь идет об искусстве, образовании, окружающей среде, правительственных инициативах и здравоохранении.

Личный капитал американского бизнесмена составляет 76,8 миллиарда долларов.