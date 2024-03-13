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“Евровидение” меняет правила: выступать будут все
13.03.2024 06:30 MIGnews.com

“Евровидение” меняет правила: выступать будут все

Организаторы Евровидения объявили об изменении правил. Все изменится уже в полуфинале.
 
Теперь Франция, Италия, Испания, Германия, Великобритания, а также Швеция будут выступать не только в финале, но и в полуфиналах. 
 
В первом полуфинале, 7 мая, выступят представители Великобритании, Германии и Швеции. Франция, Италия и Испания выйдут на сцену 9 мая.
 
Кроме того будет продлено время голосования зрителей в финале конкурса.
 
Голосовать можно будет до выхода на сцену первого участника, а не после выступления последнего, как это было раньше. 
 
У голосующих из стран, не участвующих в Евровидении, теперь будут почти сутки для того, чтобы проголосовать за понравившиеся им песни.
 
 

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