



“Евровидение” меняет правила: выступать будут все

Организаторы Евровидения объявили об изменении правил. Все изменится уже в полуфинале.



Теперь Франция, Италия, Испания, Германия, Великобритания, а также Швеция будут выступать не только в финале, но и в полуфиналах.



В первом полуфинале, 7 мая, выступят представители Великобритании, Германии и Швеции. Франция, Италия и Испания выйдут на сцену 9 мая.



Кроме того будет продлено время голосования зрителей в финале конкурса.



Голосовать можно будет до выхода на сцену первого участника, а не после выступления последнего, как это было раньше.



У голосующих из стран, не участвующих в Евровидении, теперь будут почти сутки для того, чтобы проголосовать за понравившиеся им песни.



