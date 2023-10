Египет объявил о расширении инфраструктуры умных городов до 38 к 2050 году

Премьер-министр Египта Мостафа Мадбули объявил в субботу, что Египет построил 24 умных города и планирует увеличить это число до 38 к 2050 году. Мадбули сделал это заявление во время конференции “История Родины”, проводимой в новой административной столице к востоку от Каира.



Целью мероприятия было привлечь внимание к достижениям правительства за последнее десятилетие.



Новые города, в том числе Нью-Мансура в регионе дельты Нила, Аль-Галала на северо-востоке Египта и Новый Асуан на юге Египта, оснащены цифровыми решениями и экологически чистыми технологиями.



Мадбули также обсудил инициативы, направленные на решение жилищных проблем Египта, заявив: “Египет работал над жилищной программой, построив 1,5 миллиона единиц жилья как в новых, так и в существующих городах”.

Egypt opened a new city called Mansoura in 2022.



The first phase includes 19,500 housing units, and was constructed at a cost of $1.8 billion.



90% of the city will accommodate middle and low-income families, with the rest of the location being luxury homes. pic.twitter.com/FnmDok5Jaw