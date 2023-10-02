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Дженнифер Энистон: как остаться в форме после 50 лет
02.10.2023 02:30 Катя Шульц

Дженнифер Энистон: как остаться в форме после 50 лет

Не секрет, что жизнь актеров во время съемок фильма требует строгого режима, но вот с этим-то как раз и проблема. И чем старше артист, да и не только артист, чего уж там, тем тяжелей поднять носок с пола и не “поймать вертолет”. 

Держаться в форме Энистон помогает постоянный питьевой режим. Актриса пьет много воды и ежедневно много двигается. По ее словам, именно это поможет остаться здоровым человеком. Ну и, конечно, сон. В питании нужно учитывать свежесть продуктов.

На прошлой неделе Дженнифер была объявлена последней звездой обложки CR Fashion Book для 10-летнего выпуска журнала.
 

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