



Дженнифер Энистон: как остаться в форме после 50 лет

Не секрет, что жизнь актеров во время съемок фильма требует строгого режима, но вот с этим-то как раз и проблема. И чем старше артист, да и не только артист, чего уж там, тем тяжелей поднять носок с пола и не “поймать вертолет”.



Держаться в форме Энистон помогает постоянный питьевой режим. Актриса пьет много воды и ежедневно много двигается. По ее словам, именно это поможет остаться здоровым человеком. Ну и, конечно, сон. В питании нужно учитывать свежесть продуктов.



На прошлой неделе Дженнифер была объявлена последней звездой обложки CR Fashion Book для 10-летнего выпуска журнала.

