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Джейми Фокс оскандалился антисемитским высказыванием
05.08.2023 14:00 Алина Груднева

Джейми Фокс оскандалился антисемитским высказыванием

Американский актер и певец Джейми Фокс оскандалился антисемитским заявлением, распространенным в Instagram.

"Они убили чувака по имени Иисус… Как думаешь, что они сделают с тобой", - написал Фокс, ретранслируя одно из популярнейших антисемитских клише об ответственности евреев за убийство Иисуса.

Пост был дополнен хэштегами "#fakefriends" и "#fakelove". В комментариях некоторые пользователи сравнили его слова со скандальными заявлениями рэпера Канье Уэста.

Через какое-то время артист удалил пост. Его коллега Дженнифер Энистон поставила под ним лайк, что не осталось незамеченным. Из-за этого ей пришлось оправдываться.

"Я хочу ясно дать понять, что не поддерживаю какие-либо формы антисемитизма. Я не терплю ненависти ни в каком ее проявлении", - оправдалась актриса.
 

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