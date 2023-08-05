



Джейми Фокс оскандалился антисемитским высказыванием

Американский актер и певец Джейми Фокс оскандалился антисемитским заявлением, распространенным в Instagram.



"Они убили чувака по имени Иисус… Как думаешь, что они сделают с тобой", - написал Фокс, ретранслируя одно из популярнейших антисемитских клише об ответственности евреев за убийство Иисуса.



Пост был дополнен хэштегами "#fakefriends" и "#fakelove". В комментариях некоторые пользователи сравнили его слова со скандальными заявлениями рэпера Канье Уэста.



Через какое-то время артист удалил пост. Его коллега Дженнифер Энистон поставила под ним лайк, что не осталось незамеченным. Из-за этого ей пришлось оправдываться.



"Я хочу ясно дать понять, что не поддерживаю какие-либо формы антисемитизма. Я не терплю ненависти ни в каком ее проявлении", - оправдалась актриса.

