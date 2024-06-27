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Что было в меню банкета для японского императора?
27.06.2024 06:30 MIGnews.com

Что было в меню банкета для японского императора?

Король Карл приветствовал своих гостей на японском языке, когда император и императрица Японии были удостоены всего великолепия государственного банкета в Букингемском дворце.

Он поднял тост за императора Нарухито и императрицу Масако с посланием, которое переводится как "С возвращением в Британию".

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На ужин были поданы припущенные лангустины, мусс из базилика, корнуоллский тюрбо, перепелиные яйца, а также сорбет с персиками.

В ответ японский император рассказал о том, как ему понравилось в юности учиться в Оксфорде.
 

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