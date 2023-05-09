



Автомобили какого цвета попадают в ДТП чаще всего — исследование

Эксперты назвали самые опасные цвета автомобилей. Такие авто попадают в ДТП чаще остальных. Об этом рассказали на сайте carnews2day.com.



Цвет автомобиля может повлиять на риск возникновения ДТП, отмечают эксперты. По их словам, авто некоторых оттенков более склонны к авариям.



Красные автомобили являются самыми опасными. Эксперты заявили, что около 60% таких авто попадают в ДТП.



Этот оттенок ассоциируется с опасностью, и мужчины на 12% чаще предпочитают такие автомобили, чем женщины. Также красные авто часто выбирают любители быстрой езды.



На втором месте по риску возникновения ДТП оказались коричневые автомобили. Почти 59% владельцев таких авто побывали в авариях.



Еще одним опасным выбором могут стать автомобили черного цвета. Эксперты добавили, что риск возникновения ДТП на таких авто составляет 57%.



Важным фактором является и видимость цвета на дорогах. Исследования подтверждают, что автомобили темных оттенков менее заметны на дороге, чем яркие авто. Эксперты рекомендуют выбирать автомобили ярких цветов, чтобы минимизировать риски возникновения ДТП.