



Apple расширяет практику самостоятельного ремонта Mac и iPhone в Европе

Компания Apple Inc. начнет предоставлять клиентам в восьми европейских странах возможность самостоятельно ремонтировать свои устройства, расширяя программу, которая была запущена в США в начале этого года.



Предложение, известное как Self Service Repair, теперь позволит пользователям во Франции, Бельгии, Германии, Польше, Испании, Великобритании, Италии и Швеции покупать в Интернете запчасти для iPhone SE, iPhone 12, iPhone 13 и некоторых ноутбуков, чтобы они могли самостоятельно выполнять ремонт. В рамках программы, клиент может арендовать большой набор инструментов для ремонта примерно за 60 евро ($63), купить отдельные детали и получить от Apple руководства по ремонту.



Apple не рекомендует большинству потребителей самостоятельно ремонтировать свои устройства, но группы защитников права на ремонт в течение многих лет убеждали компанию разрешить такую практику. Впервые программа была запущена в США в апреле,