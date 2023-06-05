



Анджелина Джоли показала ужасные кадры войны в Украине – фото

Голливудская актриса Анджелина Джоли снова призвала помогать Украине. Она показала кадры, которые никого не оставят равнодушными. Месседжем о помощи Украине звезда поделилась на своей странице Instagram, где у нее более 14 миллионов подписчиков. Анджелина Джоли рассказала, что ее друг, британский фотограф-документалист Джайлз Дьюлей, сейчас тоже находится в Украине. По ее словам, именно он послал ей эти фото от украинских активистов и организаций.



Поэтому звезда призвала помогать Украине финансово.



“Организации в Украине получили всего 0,003% средств, собранных за границей. Эта модель должна измениться в более прямую поддержку местных организаций. Это укрепляет гражданское общество, дает большее самоопределение местным общинам и гарантирует, что все средства от пожертвований направляются на поддержку местной экономики”, – заявила Джоли.



Актриса также привела несколько примеров украинских инициатив, нуждающихся в поддержке. Среди них – феминистическая инициатива "Марш женщин" во главе с Еленой Шевченко, а также благотворительная организация Casers. которая эвакуирует людей.



"Команда Casers эвакуирует людей каретами скорой помощи с передовой и деоккупированных территорий. Они проводят специализированную эвакуацию людей со сложными потребностями", – отметила Анджелина.