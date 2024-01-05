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13-летний мальчик стал первым человеком в истории, который сломал "Тетрис"
05.01.2024 05:30 MIGnews.com

13-летний мальчик стал первым человеком в истории, который сломал "Тетрис"

Игра "Тетрис" с падающими блоками встретила свою пару в лице 13-летнего подростка, который стал первым игроком, официально "победившим" оригинальную версию игры для Nintendo - сломав ее.

Житель Оклахомы Уиллис Гибсон, известный в игровом мире как "синий Скути", добрался до того, что геймеры называют "экраном поражения", на 157-м уровне - то есть до точки, где код "Тетриса" дает сбой, и игра завершается.

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Это очень интересное достижение, которое игровой мир - и создатели "Тетриса" - воспринимают как победу.
 

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