



12-летний мальчик окончил колледж в США

12-летний Кловис Хунг побил рекорд Фуллертонского колледжа, став самым молодым человеком, окончившим учебное заведение в США. Хунг закончил колледж 20 мая, сообщает jpost.



Хунг получил пять степеней младшего специалиста по истории, общественным наукам, социальному поведению и саморазвитию, искусству и человеческому самовыражению, а также естественным наукам и математике.



В дополнение к достижениям Хунга он был избран сенатором от ассоциированных студентов на следующий год, когда он планирует посещать новые курсы STEM в колледже, пока не будет готов подавать документы в университеты.



Хунг поступил в колледж, когда ему было всего 9 лет, вдохновленный 13-летним Джеком Рико, который учился в том же колледже и получил 4 степени.



"Я горжусь собой. Тяжелая работа, наконец, окупилась", — сказал Хунг в информационном бюллетене своего колледжа.



"Кловис очень любознательный, зрелый, прилежный, самодисциплинированный и очень мотивированный. Он также очень любопытен, и традиционные государственные школы не могли удовлетворить его любопытство, поэтому лучшим вариантом был колледж", — сказала Сон Чой, мать Хунга, в информационном бюллетене, объясняя свое решение обучать Хунга на дому.



"Первый вопрос, который обычно задают профессора и однокурсники, — сколько мне лет. Они удивляются тому, что я здесь делаю, и всегда интересуются баллами моих викторин и экзаменов. Однако через некоторое время я показывал серьезное отношение к учебе; все они верят в мои способности и решимость получать хорошие оценки", — добавил Хунг.



Хунг смог посещать школу по программе "специального допуска".



"Сначала я немного беспокоился о том, как он будет относиться к другим ученикам, учитывая возраст и разницу в развитии, однако эти опасения были беспочвенными. Кловис был отличной смесью "ребенка" и студента колледжа. Он достаточно взрослый, чтобы другие ученики воспринимали его всерьез, но достаточно ребенок, чтобы заботиться о нем как о младшем брате и подбадривать его", — сказал профессор биологии Кеннет Коллинз.



Помимо будущих курсов STEM в колледже и университете, Хунг сказал, что планирует получить лицензию пилота в ближайшие несколько лет.



"Я действительно горжусь тем, чего я достиг на данный момент, — сказал он. - Я также только что присоединился к Гражданскому воздушному патрулю и надеюсь получить лицензию пилота в 16 лет".



Что касается долгосрочных целей Хунга, Хунг сказал в информационном бюллетене колледжа, что он рассматривает возможность карьеры в области коммерческого пилотирования, педиатрической медицины и аэрокосмической отрасли.