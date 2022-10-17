



Клара Новикова: «Когда тяжело, то шутят горько и смеются горько, но смеются!»

- Здравствуйте, Клара Борисовна! Израильский зритель заждался Ваших концертов, которые переносились неоднократно: сначала пандемия, потом события февраля - как Вы себя ощущаете в эту эпоху перемен?



- Не думайте, что это оригинальный вопрос, но отношение к этой эпохе перемен - главное, что сейчас интересует всех, и я обязательно буду об этом говорить со сцены. Почти семь месяцев я не могла выступать: не было ни моральных сил, ни верных слов. Музыкантам и актерам в этом плане немного легче - они могут исполнять свои произведения. А я веду монолог о жизни, это все-таки разговорный жанр, который сейчас именуют на современный манер стендапом, - он тесно связан с событиями, которые происходят в данный момент вокруг нас, а ситуация такова, что и говорить сложно, но и молчать невозможно. Это же часть меня самой - страна, которая называется Украина, в которой я родилась и выросла.



- Поэтому тетя Соня молчала так долго?



- Не так давно я была на концерте, посвященном 85-летию Иосифа Давыдовича Кобзона, ко мне столько известных людей подошло - ученых, врачей, архитекторов - с одним и тем же вопросом: «Ну что же говорит тетя Соня сегодня?». «Она молчит», - отвечала я. - «Как молчит? Ее знает весь русскоговорящий мир! Она должна говорить!» - удивлялись люди. «Я понимаю, - соглашалась я, - но тетя Соня же мудрая женщина, может, именно то, что она молчит, это важнее всего того, что она может сказать, ее молчания очень громкие».

Со сцены я делюсь тем, что переживаю и чувствую. Как я могу об этом не говорить?! И делаю большую паузу. Зрители понимают, что тетя Соня будет шутить, потому что смех - обратная сторона трагедии. Когда тяжело, то шутят горько и смеются горько, но смеются. Наверное, моему авторству принадлежит высказывание, что трагикомедия - это одно слово. Трагедия и комедия - стороны одной монеты. Кроме того, тетя Соня никогда прямо ничего не говорит, ее разговор ассоциативный - то анекдот расскажет, то еще как-то изъяснится… Теперь тетя Соня мечтает во всеуслышание, за мечты не дают срок. Образ тети Сони уникален тем, что она исключительно позитивный персонаж: даже если попадает в дурацкие ситуации, то достойно из них выйдет, а если нет - то не менее достойно расскажет об этом.



- Сейчас сложнее шутить о непонятном?



- Все понятно, но шутить действительно сложнее. Люди Украины вправе жить так, как они хотят, это самостоятельная страна. И при этом сегодня, когда перешли на украинский язык даже те, кто на нем практически не говорил, - я понимаю их, я тоже его вспомнила. Когда созваниваемся с моей подругой детства Марусей, то говорю с ней на украинском, хотя она со мной до сих пор говорит на русском. Все так перемешалось… Я там выросла, там могилы моих родителей… Моя близкая подруга Светочка много лет ухаживала за могилами моих родителей, - волею судеб наши родители оказались похоронены рядом. И мне больно знать, что в феврале, когда все началось, она бежала в убежище, не успев зашнуровать ботинок, и на ходу его потеряла, потом возвращалась за ним по снегу босиком… И после она уехала в Грузию, я ее умоляла остаться там еще, но она на днях решила вернуться в Киев и тут же вновь были обстрелы… Я очень откровенно это говорю, с болью и отчаянием каким-то внутренним. Потому что мне важно, что слышат обо мне мои друзья в Украине, которые продолжают оставаться моими друзьями, с которыми я перезваниваюсь и переписываюсь, за которых невероятно переживаю… Разрушаются города, гибнут мирные жители, гибнут дети… И что могла бы говорить тетя Соня, когда бомбили Одессу? Одесса ж мама, как можно ее бомбить? Вот вам и ответ.



- Ваша концертная программа называется «Мы вместе» - какой у нее месседж, если уместно использование этого англиканизма, это призыв объединиться или констатация единения несмотря ни на что?



- «Мы вместе» - это такой разговор с моей публикой. С моей! Я в Израиль на гастроли езжу с 1989 года, сколько аншлаговых концертов я здесь собрала! На мои выступления приходили семьями с детьми, а сейчас эти дети уже сами стали родителями и теперь тоже приходят со своими детьми. Поколение за поколением. У меня прочная связь с евреями и Израилем. Я несколько раз бывала на гастролях, когда начинались военные действия. Как-то в одну из военных операций концерт был отменен, но я пришла выступить на радио «Рэка», где сказала своим поклонникам, что я одна из вас и я не уеду, пока не подпишут мирное соглашение. Обратный билет был готов к обмену, но ночью того же дня военные действия прекратились, мир был подписан и я благополучно улетела. Но я бы без сомнений осталась в знак поддержки своих поклонников, своего народа, частью которого тоже являюсь.

Или взять спектакль "В тени виноградника"по пьесе И.Б.Зингера про позднюю любовь, в котором мы играем с Леней Каневский и Даней Спиваковским, - его нам поставил режиссер Женя Арье, создатель театра «Гешер». Спектакль до сих пор идет с большим успехом уже 16 лет, хотя Женя уже ушел из жизни. Мы играли его в театре на Малой Бронной (бывший ГОСЕТ, Государственный еврейский театр), в котором служил С. Михоэлс, актер и режиссер этого театра. А кто придумал тетю Соню? Писатель- сатирик Марьян Беленький, который недавно ушел из жизни в Иерусалиме, он называл себя папой тети Сони. Как видите, связи повсюду - мы вместе.



- Ваши монологи и спектакли всегда строятся так, чтобы не только похохотать, но и дать пищу для ума, для сердца, размышления. Нынешняя юбилейная программа будет выстроена так же?



- Конечно, я готовлюсь. Это будет стендап: я же первая стендапистка на эстраде, как назвала меня Катя Варнава из «Камеди вумен», которая рассказывала, что училась на моих монологах. В юбилейной программе будут номера популярные и новые, будет некая антология, но будет и разговор. Актуальный. Сиюминутный. Буду говорить о своей жизни и петь украинские песни. Представлю большой сборник монологов разных лет. И будет много воспоминаний об Украине: про Киев, и любимые улочки, с которыми столько связано… Там, где на днях упала бомба возле желтого здания Университета, была первая городская гимназия, в которой учились М. Булгаков, К. Паустовский, А. Вертинский… Я каждый уголок знаю и помню: парк им. Т. Шевченко, где гуляли с папой, Андреевский спуск с ярмаркой народных ремесел, Полтавская филармония, куда приходил мальчик лет 16-ти в рубашке в синюю клетку, сидел с краю и смотрел мои концерты, про него мне говорили, что он очень талантлив, а позже я к нему приезжала на телепередачу уже как к Верке Сердючке…

Я впервые за 7 месяцев выйду на сцену и я надеюсь, что меня будут понимать. Я всегда была с Израилем и рассчитываю что Израиль будет со мной. А если ко мне придут и беженцы-украинцы - я их обниму и буду с ними плакать. Иногда слова не нужны, слова - результат эмоций.



- Появятся ли у Вас монологи на украинском языке? Песни Вы уже поете на концертах…



- Песни - да, пою, а вот монологи… Я можливо буду розмовляти українською мовою з тими хто розуміє, но не уверена, что будут монологи, скорее отдельные фразы. Я много гастролировала по Украине и выступала в самых известных залах - и в Киеве в Октябрьском дворце, и во Дворце искусств «Украина», в Харьковском и Донецком оперных театрах - никто никогда не требовал, чтобы я говорила по-украински. Артист, приезжающий на гастроли в США или во Францию, разве что здоровается по-английски или французски, использует какие-то слова, но общается с публикой все равно на родном языке. Например, Михаила Жванецкого трудно перевести на какой-либо другой язык - потеряется мысль, подтекст, в котором самый цимес юмора и заключается.



- На самом деле, я восхищаюсь Вами: в Вас столько энергии, Вы такая непредсказуемая, Вы всегда разная, все время чем-то удивляете, интересные эмоциональные нотки в разговоре всегда - это подарок судьбы такая натура?



- Это еще и воспитание. У меня был такой муж, который терпеть не мог неточности, он научил меня мыслить и писать. Он был большой мой учитель, у него очень много учеников, недавно была годовщина со дня его смерти, его с нами нет уже 13 лет. И мне его очень не хватает, а со временем все больше и больше - как человека, к которому можно было прийти и говорить обо всем, он былочень мудрый, умный и талантливый. Журнал «Юность», вроде бы, еще издают, но это уже другой журнал (Юрий Зерчанинов был заведующим отдела публицистики журнала «Юность» - прим. корр.). И у меня есть моя семья, они все образованные - и мне на их фоне было бы стыдно быть «бабушкой Лемоха» (персонаж с картины К. Лемоха «Бабушка и внучка» - прим. корр.), типа «да шо с нее взять, пускай сидит себе и молчит». Ну и профессия, конечно, дает стимул: сцена обнажает и я предстаю перед зрителем как есть, мне не спрятаться за ролью. На сцене - я голый нерв, а сцена для меня - Голгофа. Это исповедальня - в моем жанре и в моем возрасте.



- К слову о возрасте: к какому все-таки юбилею приурочены гастроли в Израиле - Вашему 75-летию или 35-летию тети Сони?



- С какой стороны ни зайдешь - везде юбилей! Тете Соне как персонажу исполнилось 35 лет, я часто повторяю, что она уже живет отдельно от меня. Профессионально на сцене я с 16-ти лет: почти 60 лет сценической жизни тоже можно назвать юбилеем. Приезжаю в Израиль с гастролями на протяжении 33 лет- разве не круглая дата? И мне исполнилось 75 лет. Никто не стесняется возраста, но никто не хочет быть старым. Ведь что такое старость - это не прожитое количество лет, а состояние души, когда она устала трудиться. Помните стихотворение Н. Заболоцкого - «Не позволяй душе лениться…»?



- «…чтоб воду в ступе не толочь», точно. Клара Борисовна, что Вы бы могли пожелать тем, кто не может сейчас быть рядом с близкими, какие слова поддержки сказать тем, кто в разлуке?



- Что в таком случае можно пожелать: чтобы эта разлука поскорее завершилась, чтобы люди, которые оторваны друг от друга, воссоединились. Говорить, что это произойдет со всеми - сложно и невероятно грустно, потому что это произойдет не со всеми и не у всех, и эта трагедия еще очень долго не забудется, а боль этой трагедии долго не утихнет.

И это теперь часть моей жизни, все это происходит на моих глазах, я ночами не спала и переживала за каждый город, за то, что погибают молодые, трудоспособные, жизнелюбивые мужчины, погибают мирные жители и дети… Поэтому как тут утешить… Проходит время и острота этой боли утихает, но память никуда не уходит… Я хочу пожелать нам всем мира, чтоб замолкло оружие, а потом - будет осмысление, начнут восстанавливать города, души и мозги. Дай бог, чтоб наши дети и внуки не вставали под оружие. Израиль прекрасно знает ценность мирной жизни.



- Какая у нас эмоциональная беседа получилась, спасибо Вам большое, Клара Борисовна! Желаем успешных гастролей и душевных сил!



- Спасибо! Очень жду встречи! И поздравляю с наступившими праздниками Рош а-Шана и Суккот, пусть год будет счастливым, пусть будет добротным и пусть будет мирным, а там - со всем разберемся!







Гастроли Клары Новиковой пройдут в городах Израиля с 20 по 27 октября:

20 октября 2022 - Хайфа;

21 октября 2022 - Каримэль;

22 октября 2022 - Беэр Шева;

24 октября 2022 – Нетания;

25 октября 2022 – Петах-Тиква;

26 октября 2022 – Ашдод;

27 октября 2022 - Ришон ле-Цион.







Заказ билетов на сайте https://www.cruiseinter.com/category/klara-novikova-my-vmeste/ и по телефону 03-6960990.



Организаторы концертов Клары Новиковой в Израиле - Марат Лис и компания CruiseInternational.



Фото: Екатерина Рождественская, Сергей Маслов.



Беседовала Гюна Смыкалова