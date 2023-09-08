



«Счастливый день» – спектакль, который дарит радость и надежду

Михаил Пшеничный, - молодой, востребованный актер, - скоро привезет в Израиль успешный спектакль «Счастливый день».



- Eсли я правильно поняла, Вы - автор пьесы «Счастливый день». Как она создавалась?

- Я думал, что бы я сам хотел видеть на сцене в эти сложные дни, что бы наполнило радостью меня. Это было сверхзадачей. Но я не автор, а скорее соавтор пьесы: обратился к моей подруге, она прислала несколько пьес, выбрали одну и потом вместе ее дорабатывали, кое-что переделывали. Кроме того, я исходил из актерского состава – изначально это была пьеса для троих актеров.



- Почему в такие непростые времена Вы решили обратиться к жанру романтической комедии?

- Мы с начала войны выступали с детскими спектаклями и видели, какую радость это дарит зрителям. Пусть ненадолго, но дарит радость. Люди выходят после спектакля и идут гулять семьей в радостном настроении. Это очень важно. Поэтому я искал подобную пьесу уже для взрослой публики –с хорошим посылом, с настроением. Мне кажется, что это правильно в сегодняшней ситуации. И еще эта пьеса укрепляет семейные отношения. В том числе и наши отношения с женой, актрисой Любавой Грешновой, которая также занята в этом спектакле.



- Кто Ваш герой в романтической комедии «Счастливый день»?

- Это обычный парень, - я постараюсь не раскрывать всю интригу, - который путает адреса бывшей и будущей жены, с этого начинается цепь интересных событий. Я показываю своего героя в ситуации, которая, в общем-то, может случиться с каждым. Вообще, нам, мужчинам, тоже непросто: иногда мы просто не умеем выразить свои чувства. Вот это мне было важно показать.



- Где Вы уже показывали спектакль? Как его принимала публика?

- Спектакль прошел в Польше, Бельгии, Нидерландах, Латвии и его очень хорошо принимали. Что для меня особенно важно: очень часто зрители остаются пообщаться после спектакля. Я называю это: «Найти своих и успокоиться». Очень надеюсь, что то же самое произойдет и в Израиле.



- Несколько слов о Ваших партнершах по спектаклю «Счастливый день» - актрисах Любаве Грешновой и Катерине Кузнецовой…

- Любава – моя жена, с Катериной Кузнецовой мы давно дружим. Обе они - прекрасные актрисы и очень красивые женщины. Это ценят наши зрители.



- Мы не видели Вас в музыкальных фильмах и ничего не знаем об этой стороне Вашего таланта. Как получилось, что в спектакле появились музыкальные номера?

- Песен мы в этом спектакле не исполняем. Но в нем есть очень важная сцена – музыкально-танцевальный номер. Подробнее, к сожалению, не могу рассказать, потому что это раскроет интригу.



- Насколько я знаю, вы с Любавой Грешновой покинули Россию. Где вы живете сейчас?

- Да, мы уехали сразу после начала войны, как только нашли билеты. Вылетели второго марта через Египет в Польшу, а десятого марта были в Варшаве. Сейчас в Варшаве и живем.



- Уже в октябре начнутся Ваши гастроли в Израиле. Бывали ли Вы в нашей стране?

- Нет, я пока не был. А вот Любава была. Очень надеюсь, несмотря на плотный график, что нам хоть немного удастся посмотреть Израиль. И очень жду встречи с израильским зрителем. Наш спектакль особенно понравится тем, кто давно в браке. И еще он будет интересен парам, которые еще только встречаются и которым только предстоит это увлекательное путешествие под названием семейная жизнь.



Беседовала: Олеся Королев



Романтическая комедия «Счастливый день» в Израиле с 18 по 23 октября.



Спектакль пройдет на украинском языке с синхронным переводом на русский язык .

18 октября - Нетания, Аудиториум Арика Айнштейна, начало 20:00

19 октября - Хайфа, «Раппопорт»; начало 20:00;

20 октября - Беэр-Шева, Центр сценических искусств –малый зал, начало 20:00;

21 октября - Ашдод, зал «Дюна», начало 20:00;

22 октября - Ришон ле-Цион, зал «Мофет», начало 20:00;

23 октября - Петах-Тиква, зал «Шарет», начало 20:00.