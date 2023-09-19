



DoReDoS! Прикоснуться к Легенде - это Счастье!

В октябре в Израиле состоится Большой вечер-посвящение «Муслим Магомаев. Синяя Вечность. Продолжение», организованный с благословения Тамары Синявской, великой артистки, супруги и Музы Муслима Магомаева. Среди звездных участников концерта – группа «DoReDoS» – молодая, талантливая, популярная и уже полюбившаяся, в том числе израильской публикой, группа.



Организаторы пока держат в секрете множество деталей этого невероятного и по составу артистов, и по энергетике, и по эмоциям концерта. Однако известно, что «DoReDoS» приготовили новые, удивительные кавер-версии песен Муслима Магомаева, которые добавят ярких красок в вечер.



До наступления Большого вечера, группа «DoReDoS» находится в процессе интенсивных репетиций, у ребят довольно плотный график. Но, несмотря на напряженное время, музыканты нашли возможность дать короткое интервью.



DoReDoS – группа молодая, в ваших жилах течет горячая кровь, в ваших душах кипит страсть и эмоции. Как вам, представителям уже нового поколения – поколения техно и рейва, удалось так прочувствовать всю глубину творчества Муслима Магомаева? Что вас связывает с музыкой уже ваших бабушек и дедушек, пап и мам?



– Муслим Магомаев – это культовая личность, музыкант и певец с большой буквы, человек с необычной душой и мировоззрением. Как можно было пройти мимо его творчества и его личности?

Нам кажется, что невозможно остаться равнодушным к миру Муслима после того, как хотя бы один раз услышал его голос. Его песни будут жить вечно, и все новые и новые поколения будут петь эти песни и тем самым продлевать им жизнь.



Если бы выпала возможность и честь спеть на одной сцене, да еще и дуэтом с Муслимом Магомаевым, да еще и с правом выбора произведения, какую бы песню выбрала группа DoReDoS?

– Скорее всего это была бы песня «Ах эта свадьба».



DoReDoS выпустила клип на песню Магомаева «Свадьба». Почему именно она? Как отреагировали на это поклонники?

– Песня «Ах, эта свадьба» близка нам по своему темпераменту, в ней столько задора, настроения и, конечно же, красивая запоминающийся мелодия и текст, который, между прочим, будет актуален всегда. Нашим поклонникам и слушателям, эта песня «зашла», как сейчас модно говорить, и в новом звучании, и в новом исполнении.



С кем бы из классиков (как живущих, так и уже ушедших) хотела бы поработать группа «DoReDoS», и в каком направлении? С кем из легенд сделали бы коллаборацию?

– Группа «DoReDoS» всегда была «жадной» к знаниям, к новому опыту и к новым интересным сотрудничествам. Мы бы с большим удовольствием поработали со всеми великими артистами, с классиками, так как у каждого из них мы бы обязательно чему-то научились (на то они и классики).



Группа «DoReDoS» – не чужая израильской публике, тут вас любят. Чего вы ждете от своих поклонников в этот раз?

– Как всегда радушного израильского приема, аплодисментов. Хочется, чтобы израильская публика нам подпевала, если хотите, танцевала и просто отдыхала душой на наших концертах.



Есть ли у вас какие-то традиции, когда вы прилетаете в Израиль? Например, кто-то любит прогуляться по вечернему Иерусалиму, кто-то пообедать в любимом ресторане. Какие «фишки» у группы «DoReDoS»?

– Израиль уникальная страна. Маленькая, уютная, красивая земля с древнейшей историей. Здесь всегда есть что посетить, где погулять. Для нас стало хорошей традицией посещение святых мест, прогулка по берегу моря и по аутентичным улицам. Каждый раз, возвращаясь с Израиля, мы чувствуем, как наполняемся энергией и вдохновением.

К слову, впервые группа «DoReDoS» приехала в Израиль в 2018 году в рамках концертов, посвященных «Евровидению». В тот год мы представляли Молдову на этом престижном международном конкурсе, где получили высокий бал от Израиля и вошли в 10-ку лучших в финале конкурса. Тогда же группа «DoReDoS» получила высокую награду от организаторов «Евровидения» за самый интересный и сложный номер. И с того же момента израильская публика нас всегда встречает своим теплом и радушием. Поэтому каждый раз мы с большим нетерпением ждем встречи с Израилем и невероятно теплой публикой!..«СИНЯЯ ВЕЧНОСТЬ…» ПРОДОЛЖЕНИЕ!..* * *Группа «DoReDos» основана в 2011 году в городе Рыбница (Приднестровье). Это трио талантливых молодых музыкантов выступает в жанре поп-музыки и стало известным не только на родине, но и далеко за ее пределами благодаря своему исключительному музыкальному мастерству.«DoReDos» оставили свой след в музыкальной индустрии, выступая на различных музыкальных шоу и конкурсах. Они не только участвовали, но и побеждали в нескольких международных музыкальных конкурсах, приобретя признание в мире музыки. Одним из ярких моментов в их карьере стало участие в престижнейшем музыкальном конкурсе «Евровидение», который собирает лучших артистов со всего европейского континента. И факт того, что «DoReDos» стали его финалистами, свидетельствует о выдающемся таланте группы.Группа «DoReDos» пользуется популярностью не только у себя на родине, но и за ее пределами, включая Израиль. Их музыка горячо принимается публикой, а творческое мастерство музыкантов признано их заслугой. Несмотря на молодой возраст, каждый из участников «DoReDos» удостоен звания «заслуженный артист Молдовы», что подчеркивает их значимость в музыкальном мире.*на правах рекламы