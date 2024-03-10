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В КНР предупредили о высоком риске пандемии из-за "болезни Х"
10.03.2024 11:32 Алина Груднева

В КНР предупредили о высоком риске пандемии из-за "болезни Х"

В мире существует высокий риск новой пандемии из-за "болезни Х".

Такое предупреждение сделали в государственном управлении по контролю и профилактике заболеваний Китая.

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По прогнозу, будет трудно избежать распространения "болезни Х". Уточняется, что риск пандемии продолжает расти.

В Китае это поясняют ускорением глобального изменения климата, расширением масштабов деятельности человека и увеличением межвидовой передачи возбудителей.

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