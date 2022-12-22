



Употребление более двух чашек кофе в день удваивает риск смерти у гипертоников

Согласно исследованию употребление двух и более чашек кофе в день может удвоить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний среди людей с высоким уровнем кровяного давления (160/100 мм рт.ст. или выше).



Напротив, исследование показало, что одна чашка кофе и ежедневное потребление зеленого чая не увеличивают риск смерти, связанной с сердечно-сосудистыми заболеваниями, при любом измерении артериального давления, хотя оба напитка содержат кофеин. По данным FDA, чашка зеленого или черного чая содержит 30–50 миллиграммов кофеина, а чашка кофе – от 80 до 100 миллиграммов.



Употребление одной чашки кофе в день может предотвратить сердечный приступ или инсульт. Кроме того регулярное употребление кофе снижает риск развития хронических заболеваний, таких как диабет 2 типа и некоторые виды рака, помогает контролировать аппетит, снизить риск депрессии и повысить концентрацию. С другой стороны, избыточное потребление кофе может повысить кровяное давление и привести к беспокойству, учащенному сердцебиению и проблемам со сном.



“Это первое исследование, обнаружившее связь между употреблением двух и более чашек кофе в день и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний среди людей с тяжелой гипертонией”, – говорит Хироясу Исо, доктор медицины, старший автор исследования.



Исследователи классифицировали артериальное давление на пять категорий: от оптимального (менее 130/85 мм рт. ст.) до 3 степени гипертензии (выше 180/110 мм рт.ст.). Измерения артериального давления 2 и 3 степени в этом исследовании расценивались как тяжелая гипертензия.



Участниками исследования стали более 6 570 мужчин и более 12 000 женщин в возрасте от 40 до 79 лет на момент начала исследования. В течение почти 19 лет наблюдения было зарегистрировано 842 случая смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Анализ данных по всем участникам выявил:

Употребление двух и более чашек кофе в день было связано с двукратным увеличением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у людей с артериальным давлением 160/100 мм рт.ст. или выше по сравнению с теми, кто не пил кофе.



Употребление одной чашки кофе в день не было связано с повышенным риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний ни при каких категориях артериального давления.



Потребление зеленого чая не было связано с повышенным риском смертности от сердечно-сосудистых заболеваний ни при каких категориях артериального давления.

“Эти результаты могут подтвердить утверждение о том, что людям с высоким кровяным давлением следует избегать чрезмерного употребления кофе”, — сказал Исо. “Поскольку люди с тяжелой гипертонией более восприимчивы к воздействию кофеина, вредные эффекты кофеина могут перевешивать его защитные эффекты и могут увеличить риск смерти”.Польза зеленого чая может быть объяснена наличием полифенолов с полезными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.