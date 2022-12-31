



Си Цзиньпин: политика КНР в отношении пандемии - оптимальная

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с речью по случаю Нового года.



Об этом сообщает Reuters.



Он впервые упомянул о новой политике, проводимой Китаем в отношении коронавируса.



"Наша политика обеспечивает максимальную защиту жизни граждан", - отметил он.



Си Цзиньпин призвал граждан Китая проявить больше усилий и единства, пока страна вступает в новую фазу своего подхода к пандемии.



Он добавил, что Китай преодолел "беспрецедентные трудности и вызовы" в борьбе с коронавирусом, а принятая для этого политика была "оптимальной".



"Давайте работать усерднее. Настойчивость означает победу, как и единство", - подчеркнул он.

