Новости » Здоровье
31.12.2022 16:25 Алина Груднева

Си Цзиньпин: политика КНР в отношении пандемии - оптимальная

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с речью по случаю Нового года.

Об этом сообщает Reuters.

Он впервые упомянул о новой политике, проводимой Китаем в отношении коронавируса. 

"Наша политика обеспечивает максимальную защиту жизни граждан", - отметил он.

Си Цзиньпин призвал граждан Китая проявить больше усилий и единства, пока страна вступает в новую фазу своего подхода к пандемии.

Он добавил, что Китай преодолел "беспрецедентные трудности и вызовы" в борьбе с коронавирусом, а принятая для этого политика была "оптимальной".

"Давайте работать усерднее. Настойчивость означает победу, как и единство", - подчеркнул он.
 

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