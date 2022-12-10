



В Израиле призывают вернуться к масочному режиму в общественных местах

Координатор по борьбе с коронавирусом профессор Салман Зарка в четверг предупредил, что число случаев заражения COVID-19 растет, и призвал израильтян носить маски в помещении и принимать другие меры предосторожности.



По его словам, только 3% пациентов из 470 случаев тяжелой инфекции в прошлом месяце получили самую последнюю вакцину, и только 314 920 человек были вакцинированы против Омикрона, согласно статистике Министерства здравоохранения.



Он добавил, что люди должны быть особенно осторожны, собираясь с семьей во время Хануки, и призвал молодых людей соблюдать меры предосторожности при посещении пожилых родственников, надев маски и пройдя тест на наличие вируса.



