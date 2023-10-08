Номера телефонов центров психологической помощи и колл-центров больничных касс
Сообщение Министерства здравоохранения
В связи с ситуацией Минздрав обновляет номера телефонов центров психологической помощи и номеров колл-центров больничных касс.
Жители всей страны:
ЭРАН - *1201
НАТАЛь - 1-800-363-363
Центры помощи на юге:
Ашкелон - *2452
ул. Пардес, 18
Региональный совет Хоф Ашкелон - 08-6775598
Эшколь - 08-9965264
Сдерот - 08-6611140 /08-6611150
ул. Герцеля, 68
Шаар ха-Негева - 077-9802755
Сдот Негев - 076-5322042/3/4
Аман - Западный Негев - 055-3063853
ул. Смило 10, Нетивот
Бедуинский центр помощи - 0722212788
Центры помощи в Иудее и Самарии:
Эцион - 058-3989550/02-9939378
ул. Боаз 1, Эфрат
Беньямина - 02-5848600
Шаар Биньямин в центре Гваним
Шомрон - 055-2779285/09-79403, ул. Рехавам Зееви, торговый центр Карней Шомрон.
Иегуда - 02-9969560/055-9534177
Центр в Кирьят-Арбе
Центры больничных касс:
Клалит 03-7472010
Маккаби *3555
Леумит 1700507507
*507
Меухедет *3833
Центры помощи на севере готовятся к открытию, Минздрав сообщит о способах связи.
Шира Соломон
Пресс-секретарь Министерства здравоохранения