



Номера телефонов центров психологической помощи и колл-центров больничных касс

Сообщение Министерства здравоохранения



В связи с ситуацией Минздрав обновляет номера телефонов центров психологической помощи и номеров колл-центров больничных касс.



Жители всей страны:

ЭРАН - *1201

НАТАЛь - 1-800-363-363



Центры помощи на юге:

Ашкелон - *2452

ул. Пардес, 18



Региональный совет Хоф Ашкелон - 08-6775598

Эшколь - 08-9965264

Сдерот - 08-6611140 /08-6611150

ул. Герцеля, 68



Шаар ха-Негева - 077-9802755



Сдот Негев - 076-5322042/3/4



Аман - Западный Негев - 055-3063853

ул. Смило 10, Нетивот



Бедуинский центр помощи - 0722212788



Центры помощи в Иудее и Самарии:

Эцион - 058-3989550/02-9939378

ул. Боаз 1, Эфрат



Беньямина - 02-5848600

Шаар Биньямин в центре Гваним



Шомрон - 055-2779285/09-79403, ул. Рехавам Зееви, торговый центр Карней Шомрон.



Иегуда - 02-9969560/055-9534177

Центр в Кирьят-Арбе



Центры больничных касс:

Клалит 03-7472010

Маккаби *3555

Леумит 1700507507

*507

Меухедет *3833



Центры помощи на севере готовятся к открытию, Минздрав сообщит о способах связи.



Шира Соломон

Пресс-секретарь Министерства здравоохранения

