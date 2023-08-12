



Найдена связь между газировкой и смертью от рака печени

Употребление газированных напитков повышает риск развития рака печени.



К такому выводу пришли американские исследователи.



Ученые следили за здоровьем 98 786 американских женщин и мужчин в возрасте от 50 до 79 лет. Женщины в постменопаузе, потреблявшие одну или несколько банок сладкой газировки в день, имели более высокие показатели рака печени и смертности из-за хронических заболеваний этого органа.



"Результаты, представленные в этом исследовании, продемонстрировали статистически значимую связь между большим потреблением подслащенных напитков и повышенным риском рака печени и смертности от хронических заболеваний печени", — сказано в исследовании, опубликованном в журнале JAMA.



Уточняется, что хроническое заболевание печени было четвертой по значимости причиной смерти среди женщин в возрасте от 45 до 54 лет и пятой по значимости причиной смерти среди мужчин в возрасте от 45 до 64 лет в 2019 году.



"Насколько нам известно, это первое исследование, в котором сообщается о связи между потреблением подслащенных сахаром напитков и смертностью от хронических заболеваний печени", - отметили ученые.