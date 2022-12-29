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Нахман Аш провел совещание из-за роста заболеваемости COVID в Китае
29.12.2022 20:42 Алина Груднева

Нахман Аш провел совещание из-за роста заболеваемости COVID в Китае


Генеральный директор Министерства здравоохранения, профессор Нахман Аш, провел совещание со специалистами относительно роста заболеваемости в Китае.

Об этом сообщает Информационный штаб по борьбе с коронавирусом.

Он обратил внимание на прибытие пассажиров из Китая в Израиль. На совещании были представлены данные о заболеваемости в КНР, а также тот факт, что самый распространенный штамм в Китае – это омикрон. 

Кроме того, в Китае пока не было выявлено никаких дополнительных неизвестных штаммов.

В ходе совещания были рассмотрены первые превентивные шаги, включая рекомендацию для путешественников, прибывающих из Китая в Израиль, пройти добровольное тестирование (для мониторинга заболеваемости и определения последовательности заражений), а также изучение возможности возвращения пункта проверок в аэропорт Бен Гурион, где будут проводится проверки прибывающим пассажирам, которые хотели бы пройти тестирование добровольно.

"Следует подчеркнуть, что в настоящее время в авиационной политике Израиля нет никаких изменений. Министерство здравоохранения следит за данными и будет информировать общественность по мере необходимости", – сообщает штаб.
 

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