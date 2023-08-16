



Китайские ученые впервые обнаружили в сердце человека микропластик

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Environmental Science & Technology, китайские ученые впервые обнаружили огромное количество частиц микропластика в сердце человека и его внутренних тканях. Пока неизвестно, как это влияет на работу сердца, пишет портал IFLScience.



Ученые в одной из больниц Пекина собрали образцы сердечной ткани у 15 пациентов, которым сделали операцию на сердце, также собрали образцы крови, взятые как до, так и после операции. С помощью различных методов визуализации, ученые обнаружили в большинстве образцов сердечной ткани от десятков до тысяч частиц микропластика.



Согласно исследованию, некоторые частицы микропластика попали в ткани во время хирургического вмешательства, но ученые нашли доказательства того, что очень много пластика попало в сердце еще до операции. По словам ученых, во всех образцах крови был обнаружен микропластик, но в крови, взятой после операции, эти частицы были меньшего размера и имели разный вид.



Исследуя образцы сердечной ткани ученые обнаружили 9 видов пластика в пяти типах тканей. Они считают, что этот микропластик попал в сердце еще до хирургического вмешательства. Исследователи нашли микроскопические частицы пластика, который обычно используется в качестве небьющейся альтернативы стеклу, в тех типах тканей, в которых попадание инородных частиц исключается проведением операции. Также обнаружены частицы полиэтилентерефталата, который используют при пошиве одежды и в создании пластиковых емкостей для пищи. Также был найден поливинилхлорид, который используют в строительстве.



По словам ученых, то, что им удалось впервые обнаружить микропластик в сердце человека вызывает большую тревогу. Теперь нужно провести дополнительные исследования, чтобы понять, как эти частицы попадают в ткани сердца и как они влияют на работу этого органа.



Появляется все больше свидетельств того, что микропластик становится все более распространенными явлением в организме человека. Воздействие микропластика на здоровье пока до конца не изучено, но скорее всего эти частицы не несут в себе ничего хорошего.