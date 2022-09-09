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Ким Чен Ын призвал использовать вакцины против COVID
09.09.2022 07:45 Алина Груднева

Ким Чен Ын призвал использовать вакцины против COVID

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал использовать вакцины против коронавируса, начиная с ноября этого года.

 
Соответствующее заявление он сделал во время вчерашней речи перед Национальным собранием.
 
Ын упомянул предупреждения Всемирной организации здравоохранения о том, что этой зимой ожидается значительный рост заболеваемости коронавирусом.
 
Напомним, что сам лидер КНДР недавно переболел коронавирусом, признав тем самым, что COVID бушует в Северной Корее.

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