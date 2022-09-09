



Ким Чен Ын призвал использовать вакцины против COVID

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал использовать вакцины против коронавируса, начиная с ноября этого года.

Соответствующее заявление он сделал во время вчерашней речи перед Национальным собранием.

Ын упомянул предупреждения Всемирной организации здравоохранения о том, что этой зимой ожидается значительный рост заболеваемости коронавирусом.

Напомним, что сам лидер КНДР недавно переболел коронавирусом, признав тем самым, что COVID бушует в Северной Корее.