



Израильтяне скоро получат обновленные вакцины от COVID-19

Израильтянам вскоре станут доступны новые вакцины против коронавируса, которые были обновлены для лучшей борьбы с новыми вариантами инфекции. Ожидается, что они поступят в клиники уже к концу сентября.



Профессор Салман Зарка объявил в среду, что партия новых прививок прибыла в Израиль накануне, хотя он не уточнил, сколько новых вакцин было получено от Pfizer.



"Вакцины уже доставлены в Израиль, и в ближайшие дни они будут доставлены поставщикам медицинских услуг, и мы сможем приступить к их применению", — сказал Зарка.



Он отметил, что вакцинация "очень-очень рекомендуются" для тех, кто находится в группе риска, и для медицинских работников, добавив, что они также будут доступны для широкой публики.