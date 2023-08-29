



Эти симптомы могут свидетельствовать о начале деменции

Есть несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание, ведь они могут свидетельствовать о начале деменции.



По данным газеты Daily Express, о них рассказал врач общей практики, доктор Йоханнес Уйс из британской больницы Broadgate.



"В некоторых случаях физические симптомы также могут проявиться еще до потери памяти при деменции", - отмечает врач.



По его словам, обратить внимание стоит на неустойчивую походку, неуклюжесть, проблемы с координацией и тремор или скованность в конечностях.



"Если вы заметили какие-либо из этих ранних признаков у себя или близкого человека, важно проконсультироваться с врачом. Раннее выявление болезни и своевременное вмешательство могут обеспечить необходимую поддержку", - отметил он.



Чтобы снизить вероятность развития деменции, рекомендуется не забывать про физические упражнения, сбалансированное питание и поддержание здорового веса, а также отказаться от курения и алкоголя. Более того, нужно следить за уровнем холестерина.