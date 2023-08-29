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Эти симптомы могут свидетельствовать о начале деменции
29.08.2023 13:25 Алина Груднева

Эти симптомы могут свидетельствовать о начале деменции

Есть несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание, ведь они могут свидетельствовать о начале деменции.

По данным газеты Daily Express, о них рассказал врач общей практики, доктор Йоханнес Уйс из британской больницы Broadgate.

"В некоторых случаях физические симптомы также могут проявиться еще до потери памяти при деменции", - отмечает врач.

По его словам, обратить внимание стоит на неустойчивую походку, неуклюжесть, проблемы с координацией и тремор или скованность в конечностях. 

"Если вы заметили какие-либо из этих ранних признаков у себя или близкого человека, важно проконсультироваться с врачом. Раннее выявление болезни и своевременное вмешательство могут обеспечить необходимую поддержку", - отметил он.

Чтобы снизить вероятность развития деменции, рекомендуется не забывать про физические упражнения, сбалансированное питание и поддержание здорового веса, а также отказаться от курения и алкоголя. Более того, нужно следить за уровнем холестерина. 

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