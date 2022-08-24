



COVID в Израиле: число подключенных к ИВЛ снизилось до 59

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 626 650 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 24 августа.



Уточняется, что было выявлено 1 086 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 14 374 пациента.



На сегодняшний день, 163 пациента - в тяжелом состоянии, из них 59 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 11 580 человек.