



COVID в Израиле: 661 новый случай

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 806 715 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения 15 марта.



Уточняется, что был выявлен 661 новый случай заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 5 632 пациента.



На сегодняшний день, 94 пациента - в тяжелом состоянии, из них 18 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса скончались 12 341 пациент.