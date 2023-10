Десятки кенийских школьниц попали в больницу с загадочной парализующей болезнью.



По данным газеты The Daily Mail, представители системы здравоохранения были потрясены вспышкой загадочного заболевания, которого может иметь катастрофические последствия, если оно окажется заразным.



Уточняется, что экстренно госпитализированы 95 девочек из школы Святой Терезы для девочек в кенийском городе. По словам врачей, пациентки бесконтрольно бились в конвульсиях и тряслись. Они с трудом могли держаться на ногах.



Врачи не могут понять, что спровоцировало внезапную вспышку этого таинственного заболевания. Образцы крови и мочи отправлены в лаборатории. Некоторые медики скептически относятся к версии о том, что речь идет о вспышке заболевания. Предполагается, что речь может идти о "массовой истерии". В сфере образования и вовсе предположили, что большинство девочек симулируют, потому что до экзаменов осталось несколько недель.

This is absolutely terrifying.



It’s being reported that 95 school girls in western Kenya have been sent to the hospital due to what seems to be a mysterious illness at the St. Theresa’s Eregi Girls High School that has led to many of the girls being unable to walk.



